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С начала полномасштабной войны удалось разыскать боле 8 тысяч детей — Офис омбудсмена

06 января 2023, 11:06

С начала полномасштабной войны удалось разыскать боле 8 тысяч детей — Офис омбудсмена

В Украине с начала полномасштабной войны с РФ сейчас считаются найденными 8 744 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

«Информация по данным государственного портала розыска детей «Дети войны» по состоянию на 6 января 2023: 353 ребенка — исчезли, 8 744 — найдены», — уточняется в сообщении.

Ранее в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировали пребывание на территории РФ 12 тысяч украинских детей, 8,6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно.

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