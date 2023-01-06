С начала полномасштабной войны удалось разыскать боле 8 тысяч детей — Офис омбудсмена

В Украине с начала полномасштабной войны с РФ сейчас считаются найденными 8 744 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.



«Информация по данным государственного портала розыска детей «Дети войны» по состоянию на 6 января 2023: 353 ребенка — исчезли, 8 744 — найдены», — уточняется в сообщении.



Ранее в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировали пребывание на территории РФ 12 тысяч украинских детей, 8,6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно.