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Лубинец: Офис омбудсмена верифицировал пребывание в РФ 12 тысяч украинских детей

14 декабря 2022, 19:26

Лубинец: Офис омбудсмена верифицировал пребывание в РФ 12 тысяч украинских детей

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировал пребывания на территории РФ 12 тысяч украинских детей, 8,6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно. Об этом рассказал уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга.

По его словам, указанные цифры отличаются от той информации, которая обсуждается в публичной плоскости относительно того, что около 150 тысяч украинских детей находятся на территории России.

«Как омбудсмен, вместе с правоохранительными органами, с Офисом генерального прокурора, мы знаем, откуда конкретный ребенок был депортирован, где и в каком статусе он проживал на территории Украины, где он сейчас находится на территории России, в каком статусе, какие действия проводятся в отношении него российскими властями», - отметил Лубинец.

Он уточнил, что по каждому отдельному случаю украинские правоохранители открывают уголовное производство.

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