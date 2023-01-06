США могут передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow – Politico

США в следующем пакете военной помощи могут впервые передать Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.



По данным издания, Украина получит ракеты наземного базирования с радиолокационной наводкой, предназначенные для перехвата самолетов или крылатых ракет. Собеседники издания говорят, что военным ВСУ удалось переоборудовать свои зенитно-ракетные комплексы «Бук» советского производства под пуски Sea Sparrow. Количество ракет и их точная модификация пока неизвестны.



Наземный вариант Sea Sparrow сейчас имеет на вооружении только Тайвань. Военно-морские силы США и близкие союзники используют корабельную версию.



Также источники Politico говорят, что согласие Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.



Ранее стало известно, что Германия и США планируют поставить Украине бронетранспортеры Marder и Bradley. Объявление было обнародовано после решения Франции поставить в Киев легкие танки и многоцелевые бронетранспортеры Bastion.