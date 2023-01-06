США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow – Politico

США у наступному пакеті військової допомоги можуть уперше передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow. Про це пише Politico із посиланням на джерела.



За даними видання, Україна отримає ракети наземного базування з радіолокаційним наведенням, призначені для перехоплення літаків або крилатих ракет. Співрозмовники видання кажуть, що військовим ЗСУ вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси "Бук" радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їх точна модифікація наразі невідомі.



Наземний варіант Sea Sparrow зараз має на озброєнні лише Тайвань. Військово-морські сили США та близькі союзники використовують корабельну версію.



Також джерела Politico кажуть, що згода Штатів та Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams та Leopard.



Раніше стало відомо, що Німеччина та США планують поставити Україні бронетранспортери Marder та Bradley. Оголошення було оприлюднено після рішення Франції поставити до Києва легкі танки та багатоцільові бронетранспортери Bastion.