Энергетики вернули свет для 40 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За 5 и 6 января энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 40 тысяч семей в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В тоже время в Донецкой области все еще остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.



«Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.



Также ремонтные бригады за двое суток возобновили энергоснабжение 1,5 тысяч семей в 3 населенных пунктах в Днепропетровской области.