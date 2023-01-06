Енергетики повернули світло для 40 тисяч сімей на Донеччині — ДТЕК

За 5 та 6 січня енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже для 40 тисяч сімей у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба компанії.



У Донецькій області все ще залишаються без світла 97 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт.



«Енергетики обов'язково повернуть світ усім жителям області, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.



Також ремонтні бригади за дві доби відновили енергопостачання 1,5 тисячі сімей у 3 населених пунктах на Дніпропетровщині.