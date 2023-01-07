Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово — ЦНС

Российские войска могут планировать подрыв дамбы водохранилища в оккупированном Сватово Луганской области, чтобы замедлить продвижение украинских сил. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



По данным центра, в Сватово прибыло инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.



«Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы... Также россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения», — отметили в центре.

Скриншот с Google Maps

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