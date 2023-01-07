Окупанти можуть підірвати дамбу у Сватовому — ЦНС

Російські війська можуть планувати підрив дамби водосховища в окупованому Сватовому Луганської області, щоб уповільнити просування українських сил. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



За даними центру, у Сватове прибув інженерно-саперний підрозділ, щоб вивчити можливість підриву дамби місцевого водосховища.



«Таким чином ворог розраховує уповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби... Також росіяни можуть використати підрив дамби для приводу для депортації місцевого населення», — зазначили в центрі.

Скріншот із Google Maps

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