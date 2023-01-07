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Полиция на Донетчине работает в усиленном режиме

07 января 2023, 19:17

Полиция на Донетчине работает в усиленном режиме

Сегодня в Донецкой области правоохранители — и Нацполиция, и спецслужбы — работают в усиленном режиме в связи с празднованием православными христианами Рождества. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Чтобы сделать невозможными любые провокации со стороны врага», — пояснил Кириленко.

Власти на местах получили рекомендации от руководителя ОВА, чтобы донести до людей, что стоит воздержаться от посещения церквей — так как действия оккупантов могут быть максимально циничными. Также Кириленко поддержал призыв Минреинтеграции, чтобы особенно на деоккупированных территориях и там, где идут бои, — люди воздержались от посещения богослужений.

«Ситуация сейчас спокойная и контролируемая, но мы должны быть максимально сконцентрированы… Правоохранительные органы слаженно работают», — резюмировал глава ОВА.

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