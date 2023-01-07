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Поліція на Донеччині працює в посиленому режимі

07 січня 2023, 19:17

Поліція на Донеччині працює в посиленому режимі

Сьогодні в Донецькій області правоохоронці — і Нацполіція, і спецслужби — працюють у посиленому режимі у зв'язку зі святкуванням православними християнами Різдва. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Щоб унеможливити будь-які провокації з боку ворога», — пояснив Кириленко.

Влада на місцях отримала рекомендації від керівника ОВА, щоб донести до людей, що варто утриматися від відвідування церков — адже дії окупантів можуть бути максимально цинічними. Також Кириленко підтримав заклик Мінреінтеграції, щоб особливо на деокупованих територіях і там, де точаться бої, — люди утрималися від відвідування богослужінь.

«Ситуація зараз спокійна та контрольована, але ми маємо бути максимально сконцентровані... Правоохоронні органи злагоджено працюють», — резюмував очільник ОВА.

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