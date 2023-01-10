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По Донбассу бродят животные из Ямпольского зоопарка: Волонтеры спасали ослицу ►

10 января 2023, 11:52

По Донбассу бродят животные из Ямпольского зоопарка: Волонтеры спасали ослицу ►

Молодую ослицу по имени Маша зооволонтеры спасли из опустевшего села на пересечении Донецкой и Луганской областей. Миссию по спасению проводили под покровом ночи не просто так. Село находится на «нуле» и под непрекращающимся огнем российских оккупантов. Больше подробностей — в видеосюжете.

Сегодня из населенного пункта, где до полномасштабного вторжения проживало почти 100 человек, выехали абсолютно все жители. Границы двух областей охраняют украинские военнослужащие, поэтому в целях безопасности название населенного пункта указывать нельзя. Украинские армейцы обнаружили ослицу, пришедшую из леса, худую и требующую срочного ухода. На клич о помощи в соцсетях откликнулись зоозащитники, спасавшие недавно животных из Ямпольского зоопарка.

Военнослужащий ВСУ Евгений рассказал, что за ослицей ухаживали недели две.

«Она такая привередливая и норовистая», — отметил он.

Военнослужащие назвали ослицу Машей, и кормили ее все это время хлебом, яблоками. Давали и сено. Теперь надеются, что зоозащитники позаботятся о ее копытах, ведь видно, что животное очень нуждается в кузнеце и обработке конечностей.

Волонтеры предполагают, что эта ослица тоже может быть из Ямпольского зоопарка. За полгода она могла преодолеть в поисках еды расстояние в более чем 25 километров.

«Этот ослик выжил в зоопарке, откуда мы тоже эвакуировали в октябре животных. Часть животных разбежалась из этого места... В очень печальном состоянии, предстоит еще лечение и реабилитация, но самое главное, что живой», — рассказала зоозащитница Екатерина.

По словам зоозащитника Виталия, ослица будет не одна.

«Ее ждут мальчики, подружка ее, они все уже у нас на территории. Дальше ее в первую очередь осмотрит врач, приедет кузнец, сделает ей копыта — у нее в ужасном состоянии копыта. И дальше она будет жить у нас на территории. Катать она уже никого не будет, возить, носить ничего не будет, уже будет просто со своей компанией дальше жить», — пояснил Виталий.

Ослицу увезли в Днепропетровскую область, где обживаются ее сородичи. В будущем зоозащитники хотят открыть реабилитационный центр для пострадавших от войны людей. В реабилитации будут помогать спасенные животные из Ямпольского зоопарка.

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