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По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ►

10 січня 2023, 11:52

По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ►

Молоду ослицю на ім'я Маша зооволонтери врятували зі спорожнілого села на перетині Донецької та Луганської областей. Місію з порятунку проводили під покровом ночі не просто так. Село знаходиться на «нулі» та під безперервним вогнем російських окупантів. Більше подробиць — у відеосюжеті.

Сьогодні з населеного пункту, де до повномасштабного вторгнення мешкало майже 100 осіб, виїхали абсолютно всі жителі. Кордони двох областей охороняють українські військовослужбовці, тому задля безпеки назву населеного пункту вказувати не можна. Українські армійці виявили ослицю, яка прийшла з лісу, худу, вона потребувала термінового догляду. На заклик про допомогу в соцмережах відгукнулися зоозахисники, які рятували нещодавно тварин із Ямпільського зоопарку.

Військовослужбовець ЗСУ Євген розповів, що за ослицею доглядали тижнів зо два.

«Вона така вибаглива й норовиста», — зазначив він.

Військовослужбовці назвали ослицю Машею, і годували її весь цей час хлібом, яблуками. Давали й сіно. Тепер сподіваються, що зоозахисники подбають про її ратиці, адже видно, що тварина дуже потребує коваля та обробки кінцівок.

Волонтери припускають, що ця ослиця теж може бути з Ямпільського зоопарку. За півроку вона могла подолати в пошуках їжі відстань у понад 25 кілометрів.

«Цей ослик вижив у зоопарку, звідки ми теж евакуювали в жовтні тварин. Частина тварин розбіглася з цього місця... У дуже сумному стані, попереду ще лікування й реабілітація, але найголовніше, що живий», — розповіла зоозахисниця Катерина.

За словами зоозахисника Віталія, ослиця буде не одна.

«На неї чекають хлопчики, подружка її, вони всі вже в нас на території. Далі її насамперед огляне лікар, приїде коваль, зробить їй копита — у неї в жахливому стані копита. І далі вона житиме в нас на території. Катати вона вже нікого не буде, возити, носити нічого не буде, вже буде просто зі своєю компанією далі жити», — пояснив Віталій.

Ослицю відвезли в Дніпропетровську область, де обживаються її родичі. У майбутньому зоозахисники хочуть відкрити реабілітаційний центр для постраждалих від війни людей. У реабілітації допомагатимуть врятовані тварини з Ямпільського зоопарку.

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