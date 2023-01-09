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В ВСУ рассказали о тяжелых боях в Соледаре Донецкой области

Обновлено
09 января 2023, 10:42

В ВСУ рассказали о тяжелых боях в Соледаре Донецкой области

За предыдущие сутки российские оккупанты совершил 106 обстрелов в Соледаре, в городе произошли 22 боевых столкновения. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, в Соледаре сейчас происходят жестокие бои, а командование войсками Украины принимает меры для того, чтобы армия РФ не могла продвинуться дальше, нанося системные удары.

Череватый отметил, что 8 января находящимся в Соледаре командирам ВСУ выделили дополнительные силы и средства.

«Соледар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку», — сказал военный.

Кроме того, как отметил Череватый, морозная погода на востоке Украины позволит Силам Обороны использовать тяжелую технику — танки, БМП, БТР, что сделает возможным контрнаступательные действия.

«Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы — и будет иметь преимущество», — добавил Череватый.

В свою очередь основатель российской «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что его бойцы уже ведут бои за здание городской администрации Соледара.

Российским войскам удалось продвинутся вперед в городе Соледар Донецкой области. Но успехи эти незначительны — и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке — максимум несколько сотен метров в день. А потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Соледаре? И почему этот город так важен для российского командования? Разбираемся в этом видео:

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