У ЗСУ розповіли про важкі бої у Соледарі Донецької області

За минулу добу російські окупанти здійснили 106 обстрілів у Соледарі, у місті відбулося 22 бойових зіткнення. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, у Соледарі зараз відбуваються жорстокі бої, а командування військами України вживає заходів для того, щоб армія РФ не могла просунутися далі, завдаючи системних ударів по окупантах.

Череватий зазначив, що 8 січня командирам ЗСУ, які захищають Соледар, виділили додаткові сили і засоби.

«Соледар на постійному контролі. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати ситуацію», - сказав військовий.

Крім того, як зазначив Череватий, морозна погода на сході України дозволить Силам Оборони використовувати важку техніку - танки, БМП, БТР, що уможливить контрнаступні дії.



«Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить найкращі тактичні плани - і матиме перевагу», - додав Черевий.

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні - і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці – максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається у Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео.