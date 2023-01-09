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Обстрел Херсона: Разрушена электроподстанция. Погиб один человек, еще один ранен

09 января 2023, 13:19

Обстрел Херсона: Разрушена электроподстанция. Погиб один человек, еще один ранен

Российские оккупанты в ночь на понедельник атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения», - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных в городе. Однако подача тепла и света в Херсоне не прекращалось. Пострадавших нет.

Утром в понедельник оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона из артиллерии, в результате чего погиб один  человек, еще один получил ранения.

По словам Янушевича, за жизнь раненой женщины борются врачи.

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