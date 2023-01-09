В Донецкой области разыскивают двух британских волонтеров

Пропавшие британские волонтеры Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Фото: полиция

В Донецкой области разыскивают двух волонтеров, которые являются гражданами Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



«7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась», — говорится в сообщении.



Отмечается, что полиция проводит следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождение пропавших.



По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).

