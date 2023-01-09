На Донеччині розшукують двох британських волонтерів

Зниклі Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Фото: поліція

На Донеччині розшукують двох волонтерів, які є громадянами Великобританії. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.



«7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів — громадян Великобританії віком 28 та 48 років. Відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська до Соледару, і зв’язок з ними загубився», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поліція проводить слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.



За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).