В Курахово - сложности с отоплением. ТЭС работает не на полную мощность

Кураховская ТЭС сейчас работает не на полную мощность. Отопление в многоэтажках не выключают, однако нагреть воду в системе до нужной температуры пока невозможно. Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал руководитель Кураховской ГВА Роман Падун.



По его словам, в городе система отопления заполнена, теплоноситель циркулирует, но из-за аварий работает один блок Кураховской ТЭС.



«Город не догреваем до необходимой температуры. Для того чтобы не перемерзла система отопления, вода в трубах циркулирует, но ненадлежащей температуры», - отметил Падун.



Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы поднять температуру до нужного уровня.



Проблемы с отоплением в городе продолжаются с 7 января. Всего в городе Курахово более шести тысяч человек живут в домах с централизованным теплоснабжением.