У Кураховому – складнощі з опаленням. ТЕС працює не на повну потужність

Курахівська ТЕС зараз працює не на повну потужність. Опалення у багатоповерхівках не вимикають, проте нагріти воду в системі до потрібної температури поки що неможливо. Про це у коментарі «Суспільному» розповів керівник Курахівської МВА Роман Падун.



За його словами, у місті система опалення заповнена, теплоносій циркулює, але через аварію працює один блок Курахівської ТЕС.



«Місто не догріємо до необхідної температури. Для того, щоб не перемерзла система опалення, вода в трубах циркулює, але неналежної температури», - зазначив Падун.



Наразі ведуться ремонтні роботи, щоб підняти температуру до потрібного рівня.



Проблеми з опаленням у місті продовжуються з 7 січня. Загалом у місті Курахово понад шість тисяч людей живуть у будинках із централізованим теплопостачанням.