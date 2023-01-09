Двух «директорок» школ в Луганской области подозревают в коллаборационизме

Двум так называемым «директоркам» учебных заведений на оккупированной Луганщине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе Луганской облпрокуратуры.



По данным следствия, весной 2022 года 62-летняя и 64-летняя женщины начали сотрудничать с оккупационными властями и заняли руководящие должностии в «Государственном общеобразовательном учрежденим Луганской народной республики "Станично-Луганская гимназия"» и Луганской средней школы №56.



«На занимаемых "должностях" фигурантки осуществляют пропаганду в указанных учебных заведениях, высказываются в поддержку действий оккупационных властей и изменение образовательной программы на стандарты образования государства-агрессора», - говорится в сообщении.



За противоправные действия женщинам грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.