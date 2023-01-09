Двох «директорок» шкіл у Луганській області підозрюють у колабораціонізмі

Двох так званих «директорів» навчальних закладів на окупованій Луганщині повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Про це розповіли у прес-службі Луганської облпрокуратури.



За даними слідства, навесні 2022 року 62-річна та 64-річна жінки почали співпрацювати з окупаційною владою та обійняли керівні посади у «Державній загальноосвітній установі Луганської народної республіки "Станічно-Луганська гімназія"» та Луганській середній школі №56.



«На займаних "посадах" фігурантки здійснюють пропаганду у зазначених навчальних закладах, висловлюються на підтримку дій окупаційної влади та зміну освітньої програми на стандарти освіти держави-агресора», - йдеться у повідомленні.



За протиправні дії жінкам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'ятнадцяти років.