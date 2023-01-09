На аэродроме «Энгельс-2» уменьшилось число боеспособных самолетов

На российском аэродроме Энгельс-2 появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, которые есть в распоряжении проекта «Схемы».



Всего бомбардировщиков осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. В то время как на снимках за 6 декабря 2022-го таких бортов было около 20.



Кроме того, спутник зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.



В прошлом году на аэродроме «Энгельс-2» произошли два взрыва. Первый – 5 декабря. Второй взрыв произошел в ночь на 26 декабря 2022 года.