На аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків

На російському аеродромі «Енгельс-2» з'явилися захисні бар'єри та зменшилася кількість боєздатних літаків. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які є у розпорядженні проекту «Схеми».



Усього бомбардувальників залишилося шість: чотири Ту-95 і два Ту-160. На знімках за 6 грудня 2022-го таких бортів було близько 20.



Крім того, супутник зафіксував, що поряд із злітною смугою у східній частині аеродрому з'явилися захисні бар'єри. За словами військових експертів, вони можуть бути захистом від уламків від передбачуваних вибухових пристроїв.





Минулого року на аеродромі «Енгельс-2» сталися два вибухи. Перший – 5 грудня. Другий вибух стався в ніч проти 26 грудня 2022 року.