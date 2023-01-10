Армия РФ атаковала Херсонщину артиллерией, РСЗО, минометами и танками

Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



Регион оккупанты, по его данным, атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

«Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома», — рассказал Янушевич.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов в регионе погибли 2 человека, еще 2 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

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