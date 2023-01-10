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Армія РФ атакувала Херсонщину артилерією, РСЗВ, мінометами та танками

10 січня 2023, 09:57

Армія РФ атакувала Херсонщину артилерією, РСЗВ, мінометами та танками

Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської області минулої доби. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. 

Регіон окупанти, за його даними, атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

«Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки», — розповів Янушевич.

Також він повідомив, що минулої доби через російські обстріли в регіоні загинули 2 людини, ще 2 мешканці Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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