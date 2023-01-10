В Украине вернули ночные отключения света

По состоянию на 10:00 вторника потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов, сообщила НЭК «Укрэнерго».



Кроме этого, возросло потребление промышленностью и бизнесом, привычное для рабочего дня.

«Укрэнерго» отметило, что в результате этих факторов вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.



«Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00», – говорится в сообщении НЭК.



На практике это означает отключения света и в ночное время.



В понедельник лимиты не действовали в первые четыре часа суток, в воскресенье – в первые 9 часов.



При этом в компании отметили, что во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы используются аварийные отключения.



Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.



В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий.