В Україні повернули нічні відключення світла

Станом на 10.00 вівторка споживання електроенергії в Україні підвищилося через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів, повідомила НЕК «Укренерго».



Крім цього, зросло споживання промисловістю та бізнесом, звичне для робочого дня.



«Укренерго» зазначило, що внаслідок цих факторів зріс дефіцит потужності, у тому числі й у нічний час.



«Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, що діють протягом доби – з 00:00 до 24:00», – йдеться у повідомленні НЕК.



На практиці це означає відключення світла й у нічний час.



У понеділок ліміти не діяли у перші чотири години доби, у неділю – у перші 9 годин.



При цьому в компанії зазначили, що у багатьох областях ліміти вже перевищено, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми використовуються аварійні відключення.



Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження в мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.



У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж через високу активність бойових дій.