Советник мэра: В Мариуполе захватчики начали принудительную паспортизацию

В Мариуполе оккупационные власти начали принудительную паспортизацию жителей города. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«С 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и работников "госвласти". С первого марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта», – сообщил он.



По его словам, также все так называемые судьи, адвокаты, юристы должны пройти аккредитацию группировки «ДНР» до 1 марта.



По данным Андрющенко, бумаги, которая обязала бы людей выполнять эти требования, пока нет, но «устно об этом предупреждено».