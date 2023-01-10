Радник мера: У Маріуполі загарбники розпочали примусову паспортизацію

У Маріуполі окупаційна влада розпочала примусову паспортизацію мешканців міста. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«З 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх вчителів, медиків, поліцейських та працівників "держвлади". З першого березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта», – повідомив він.



За його словами, також усі так звані судді, адвокати, юристи мають пройти акредитацію угрупування «ДНР» до 1 березня.



За даними Андрющенка, паперу, який би зобов'язав людей виконувати ці вимоги, поки немає, але «усно про це попереджено».