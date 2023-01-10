Войска РФ ударили по газопроводам Донецкой области

В начале года российские оккупанты обстреляли газопроводы наземных и подземных сетей в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«АТ «Донецкоблгаз» продолжает постоянно чинить сети, чтобы сохранить тепло для жителей Донбасса. Обстрелами были повреждены газопроводы наземных и подземных сетей. Более 200 метров газопровода были сбиты с опор, в результате чего произошла его деформация. Но, несмотря на интенсивные атаки врага, в течение недели специалистам области удалось возобновить газоснабжение до почти 15 тысяч абонентов», - рассказали в компании.



Со 2 по 9 января «Донецкоблгаз» возобновил доступ к газу для более 2 тысяч абонентов частного сектора в регионе. В НАК «Нафтогаз Украины» обещаю продолжать работу по газоснабжению многоквартирных домов. Отмечается, что за первую неделю 2023 газовики подключили 8 543 квартиры.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.