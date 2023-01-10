Війська РФ вдарили по газопроводам Донецької області

На початку року російські окупанти обстріляли газопроводи наземних та підземних мереж у Донецькій області. Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України».

«Донецькоблгаз» продовжує постійно лагодити мережі, щоб зберегти тепло для жителів Донеччини. Обстрілами було пошкоджено газопроводи наземних і підземних мереж. Понад 200 метрів газопроводу було збито з пор, внаслідок чого відбулася його деформація. Але попри інтенсивні атаки ворога протягом тижня фахівцям області вдалося відновити газопостачання до майже 15 тисяч абонентів», - розповіли в компанії.



З 2 по 9 січня «Донецькоблгаз» відновив доступ до газу для більш ніж 2 тисяч абонентів приватного сектора у регіоні. У НАК «Нафтогаз України» обіцяю продовжувати роботу з газопостачання багатоквартирних будинків. Зазначається, що за перший тиждень 2023 року газовики підключили 8 543 квартири.

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