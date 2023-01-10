В Украине на деоккупированной территории найдено более 16 тысяч тел погибших

С 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года на деоккупированной территории Украины выявлено 16 502 тела погибших. Об этом свидетельствуют данные Главного следственного управления Национальной полиции Украины, сообщает Центр прав человека ZMINA.



Так, в Донецкой области правоохранители обнаружили – 4746 тел, в Харьковской – 3784, в Николаевской – 2207, в Киевской – 2072, в Черниговской – 899, в Луганской – 815, в Херсонской – 686, в Сумской – 341, в Житомирской – 283, в Запорожской – 66.



Правоохранители выявили 21 массовое захоронение. Больше всего таких захоронений в Киевской области - 14 (эксгумировано 177 человек), в Донецкой области - три (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих ВСУ), в Херсонской - два (эксгумировано 46 человек, в Харьковской - два (эксгумировано 451 гражданское лицо и 44) военнослужащие ВСУ).



«Из указанного количества большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с незавершением экспертных исследований, назначенных с целью установления причин гибели)», - говорится в сообщении.



В Украине открыто 5079 уголовных производств по фактам пыток и другого бесчеловечного обращения в результате вторжения РФ.