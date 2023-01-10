В Україні на деокупованій території знайдено понад 16 тисяч загиблих

З 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року на деокупованій території України виявлено 16 502 тіла загиблих. Про це свідчать дані Головного слідчого управління Національної поліції України, повідомляє Центр з прав людини ZMINA.



Так, у Донецькій області правоохоронці виявили – 4746 тіл, у Харківській – 3784, у Миколаївській – 2207, у Київській – 2072, у Чернігівській – 899, у Луганській – 815, у Херсонській – 686, у Сумській – 341, у Житомирській – 283 , у Запорізькій – 66.



Правоохоронці виявили 21 масове поховання. Найбільше таких поховань у Київській області - 14 (ексгумовано 177 осіб), у Донецькій області - три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), у Херсонській - два (ексгумовано 46 осіб, у Харківській - два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44) ) військовослужбовці ЗСУ).



«З зазначеної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (зазначити точну кількість таких осіб неможливо у зв'язку із незавершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)», - йдеться у повідомленні.



В Україні відкрито 5079 кримінальних проваджень за фактами тортур та іншого нелюдського поводження внаслідок вторгнення РФ.