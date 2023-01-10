Донецкий «Шахтер» прилетел на сборы в Турцию

Команда донецкого футбольного клуба «Шахтер» вышла из отпуска и отправилась на первый сбор. Об этом сообщается на сайте ФК.



«Горняки» прибыли в турецкий Белек, где будет проходить стартовый этап подготовки ко второй части сезона. Здесь команда будет тренироваться в течение ближайших десяти дней.



В распоряжении тренерского штаба Игора Йовичевича 31 футболист. Единственный новичок «Шахтера» — защитник Георгий Гочолейшвили. На завтра запланирована первая тренировка.



Первый матч после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на Стадионе Войска Польского.