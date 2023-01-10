Донецький «Шахтар» прилетів на збори до Туреччини

Команда донецького футбольного клубу «Шахтар» вийшла з відпустки та вирушила на перший збір. Про це повідомляється на сайті ФК.



«Гірники» прибули в турецький Белек, де відбуватиметься стартовий етап підготовки до другої частини сезону. Тут команда тренуватиметься протягом найближчих десяти днів.



У розпорядженні тренерського штабу Ігора Йовічевіча 31 футболіст. Єдиний новачок «Шахтаря» — захисник Георгій Гочолейшвілі. На завтра заплановано перше тренування.



Перший матч після зимової паузи «Шахтар» проведе в Лізі Європи УЄФА з «Ренном». Поєдинок відбудеться 16 лютого у Варшаві на Стадіоні Війська Польського.