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63 раза за сутки армия РФ обстреляла территорию Херсонской области

11 января 2023, 10:11

63 раза за сутки армия РФ обстреляла территорию Херсонской области

Российские оккупанты 63 раза обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Регион, по его словам, был атакован артиллерией, РСЗО, минометами и танками.

«Херсон россияне обстреляли 24 раза – под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Оккупанты атаковали образовательное учреждение, больницу, частные и многоквартирные дома», - рассказал Янушевич.

По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов 5 человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того Янушевич сообщил, что 10 января вечером армия РФ в очередной раз ударила по Херсонской областной детской клинической больнице. Обстреляли, по его словам, место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам.

«Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна. Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон», - написал он.

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