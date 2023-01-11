63 рази за минулу добу армія РФ обстріляла територію Херсонської області

Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Регіон, за його словами, був атакований артилерією, РСЗВ, мінометами та танками.

«Херсон росіяни обстріляли 24 рази – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки», - розповів Янушевич.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби через російські обстріли 5 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Крім того Янушевич повідомив, що 10 січня ввечері армія РФ вкотре вдарила по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні. Обстріляли, за його словами, місце, де надають медичну допомогу немовлятам.



«Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна. Також постраждала й поліклініка лікарні, в якій через обстріли вибито значну кількість вікон», - написав він.

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