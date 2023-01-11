Лубинец и Москалькова договорились об обмене военнопленными — СМИ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова во время встречи в Турции договорились об обмене пленными. Об этом сообщает Sky News.



По информации издания, встреча прошла в отеле в Анкаре.

«В ходе переговоров, которые продолжались 40 минут, стороны договорились об обмене 40 военнопленными», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что подробности пока неизвестны.