Ситуация в Соледаре «сложная, но контролируемая» — боец ВСУ

Ситуация в Соледаре Донецкой области по состоянию на 10:00-11:00 часов утра «сложная, но контролируемая». Об этом сообщил украинский командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным «Мадяр».



Он призвал не обращать внимание на заявления россиян, «которые разгоняют целые ботофермы».



«Никакой истерики, никаких окружений, никаких ультиматумов о капитуляций и сдачи в плен нет. И нет никакой суеты в действиях ВСУ. Все последовательно, каждый занимается своим делом. Держим ситуацию под контролем под координацией командования», — сказал «Мадяр».



Также он отметил, что в Соледаре остается еще «достаточно» местных жителей.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.