Во время визита во Львов Зеленский посетил кладбище, где похоронены военные

Фото: Telegram / Максим Козицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января, посетил Львов. Его визит начался с чествования памяти погибших украинских военных. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.



«Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!» - написал Зеленский и опубликовал видео с Марсова поля Лычаковского кладбища.





Также он провел координационное совещание во Львове. Главная тема – ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. Обсудили состояние обустройства охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Беларусью.

Фото: Telegram / Максим Козицкий