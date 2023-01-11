Під час візиту до Львова Зеленський відвідав цвинтар, де поховано військових

Фото: Telegram / Максим Козицький

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 січня, відвідав Львів. Його візит розпочався з вшанування пам'яті загиблих українських військових. Про це повідомляється на сторінці глави держави у Facebook.



«Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу та незалежність нашої держави! Слава Україні!" - написав Зеленський та опублікував відео з Марсова поля Личаківського цвинтаря.





Також він провів координаційну нараду у Львові. Головна тема – ситуація із безпекою у північно-західних областях України. Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю.

Фото: Telegram / Максим Козицький