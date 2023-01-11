В ГПСУ обнародовали видео боев за Соледар

Пограничники Украины показали, как ударили по российским оккупантам в районе Соледара Донецкой области. Видео обнародовала ГПСУ.



Отмечается, что на видео инцидент боев произошедший в начале января. Пограничники совместно с ВСУ сдерживали наступление войск на Соледар.



«Пограничная аэроразведка обнаружила перемещение группы пехоты противника. Информацию о движении врага защитники границ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали враждебные действия. Подойдя к позициям наших защитников, вагнеровцы попали под перекрестный огонь. Огненным поражением из крупнокалиберных пулеметов врагу нанесены потери и они прижаты к земле. Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала «птица» пограничников», - рассказали в ГПСУ.

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