У ДПСУ оприлюднили відео боїв за Соледар

Прикордонники України показали, як ударили по російських окупантах у районі Соледара Донецької області. Відео оприлюднила ДПСУ.



Зазначається, що на відео інцидент боїв, що стався на початку січня. Прикордонники спільно з ЗСУ стримували наступ військ на Соледар.



«Наша аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії. Наблизившись до позицій наших оборонців, вагнерівці потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат. Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна «пташечка», - розповіли у ДПСУ.

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