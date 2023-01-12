HRW: Действия России в Украине привело к катастрофическим последствиям гражданских

Российское вторжение привело к катастрофическим последствиям для гражданского населения. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.



Отмечается, что действия российских военных обладают признаками военных преступлений и преступлений против человечности.



«Российские войска много раз наносили неизбирательные удары по густонаселенным районам и по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего миллионы людей оставались без электричества, воды и тепла в условиях надвигавшихся зимних холодов. Более 14,5 млн украинцев были вынуждены скрыться, оставив свои дома», - говорится в отчете.



Кроме этого, российские военные совершали убийства, произвольные задержания, пытки и насильственные исчезновения. Люди, которых задерживали, рассказывают, что их избивали, пытали током и водой, инсценировали их смертную казнь, подвергались другим видам пыток и жестокому обращению. Украинские военнопленные тоже подвергались пыткам. русские военные держали людей в подвалах, ямах, котельных и заводских помещениях в условиях, несовместимых с человеческим достоинством.



Также правозащитники говорят о случаях сексуального насилия, совершенных преимущественно российскими военными в разных областях Украины, а также случаях убийств и пыток украинских военных в российском плену.



Старшая экспертка Human Rights Watch по Украине Юлия Горбунова заявила о важности привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях во время боевых действий в Украине в 2022 году.