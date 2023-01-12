HRW: Дії Росії в Україні призвели до катастрофічних наслідків для цивільних

Російське вторгнення призвело до катастрофічних наслідків цивільного населення. Про це йдеться у доповіді правозахисної організації Human Rights Watch.



Зазначається, що дії російських військових мають ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності.



«Російські війська багато разів завдавали невиборчих ударів по густонаселених районах і по об'єктах енергетичної інфраструктури, через що мільйони людей залишалися без електрики, води і тепла в умовах зимових холодів, що насувалися. Понад 14,5 млн українців були змушені втекти, залишивши свої будинки», - йдеться у звіті.



Крім цього, російські військові вчиняли вбивства, довільні затримання, тортури та насильницькі зникнення. Люди, яких затримували, розповідають, що їх били, катували струмом і водою, інсценували їхню смертну кару, зазнавали інших видів тортур та жорстокого поводження.



Українські військовополонені теж зазнавали тортур. Російські військові тримали людей у підвалах, ямах, котельнях і заводських приміщеннях за умов, несумісних із людською гідністю.



Також правозахисники говорять про випадки сексуального насильства, скоєні переважно російськими військовими в різних областях України, а також випадки вбивств та тортур українських військових у російському полоні.



Старша експертка Human Rights Watch в Україні Юлія Горбунова заявила про важливість притягнення до відповідальності винних у військових злочинах під час бойових дій в Україні у 2022 році.