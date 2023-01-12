Минреинтеграции: Органы соцзащиты не вправе отказывать в выплатах переселенцам, у которых повреждено жилье

Органы соцзащиты не вправе отказывать в выплатах переселенцам, у которых жилье не разрушено, а повреждено. Об этом сообщили в Минреинтеграции.



В ведомстве рассказали, что к ним поступают обращения от граждан, которым органы соцзащиты отказывают в назначении помощи на жительство, ссылаясь на то, что их жилье только повреждено, а не разрушено.



«Это неправомерно, ведь законодательством предусмотрено следующее: Право на выплаты ежемесячного пособия на проживание имеют все переселенцы, жилье которых повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Они получают выплаты наравне с ВПЛ, которые переместились с временно оккупированных территорий или зон боевых действий», - говорится в сообщении.



Для получения помощи нужно подать документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.



Это предусмотрено Порядком предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам, утвержденным постановлением Правительства от 20 марта 2022 г. № 332.



«Таким образом, постановление четко устанавливает, что право на выплаты имеют все ВПЛ, жилье которых было повреждено. При этом степень повреждения жилья не имеет значения. Основанием для начисления выплат является наличие соответствующей справки от местных властей», - подчеркнули в Минреинтеграции.