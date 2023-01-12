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Мінреінтеграції: Органи соцзахисту не мають права відмовляти у виплатах переселенцям, у яких пошкоджено житло

12 січня 2023, 11:20

Мінреінтеграції: Органи соцзахисту не мають права відмовляти у виплатах переселенцям, у яких пошкоджено житло

Органи соцзахисту немає права відмовляти у виплатах переселенцям, у яких житло не зруйновано, а пошкоджено. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У відомстві розповіли, що до них надходять звернення від громадян, яким органи соцзахисту відмовляють у призначенні допомоги на проживання, посилаючись на те, що їхнє житло лише пошкоджене, а не зруйноване.

«Це неправомірно, адже законодавством передбачено таке: Право на виплати щомісячної допомоги на проживання мають усі переселенці, житло яких пошкоджене чи зруйноване внаслідок російської агресії. Вони отримують виплати нарівні з ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій», - йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги потрібно подати документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту ушкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Це передбачено Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Уряду від 20 березня 2022 р. № 332.

«Таким чином, ухвала чітко встановлює, що право на виплати мають усі ВПО, житло яких було пошкоджено. При цьому рівень пошкодження житла не має значення. Підставою для нарахування виплат є наявність відповідної довідки від місцевої влади», - наголосили у Мінреінтеграції.

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