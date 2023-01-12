Войска РФ на Луганщине устраивают провокации с украинской военной формой — ЦНС

Для введения в заблуждение украинских военных оккупанты используют форму ВСУ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск России украинского пикселя. Также россияне могут планировать операции под «чужим флагом» для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населени», - рассказали в ЦНС, отметив, что для отличия российские войска используют красные, белые или синие ленты на ногах.

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