Війська РФ на Луганщині влаштовують провокації з українською військовою формою — ЦНС

Для введення в оману українських військових окупанти використовують форму ЗСУ. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ рф українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під «чужим прапором» для дискредитація ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення», - розповіли в ЦНС, зазначивши, що для відрізняння російські війська використовують червоні, білі чи сині стрічки на ногах.

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