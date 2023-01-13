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«Укрэнерго»: Ситуация со светом может улучшиться на выходные

13 января 2023, 14:20

«Укрэнерго»: Ситуация со светом может улучшиться на выходные

Дефицит мощностей в энергосистеме Украины сохраняется особенно в утренний и вечерний период, но в ближайшее время прогнозируется улучшение погодных условий, что положительно повлияет на генерацию. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00.

В компании подчеркивают, что каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

«Общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками противника. И общими усилиями это нам постепенно удается», – добавили в компании.

Массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру продолжаются с 10 октября.

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